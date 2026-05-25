中学生がお手柄です。4月、新潟市内の道路で下校途中に道に迷っていた80代の男性を助けた中学生に5月25日、警察から感謝状が贈られました。 25日、警察から感謝状を手渡されたのは新潟市江南区の曽野木中学校の1年生6人です。 【江南警察署曽我正毅 署長】 「非常に価値があることで、周りの方に模範となる行動、大変ありがとうございました」 警察が「価値があり、模範となる行動」と称えたのは25日、欠席した生徒1人を含む