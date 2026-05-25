女優の山本美月（34）が25日、自身のインスタグラムを更新し、23日にプロ野球のDeNA―ヤクルト（横浜スタジアム）でセレモニアルピッチを行ったことを振り返った。山本は「ポケモンベースボールフェスタ2026」のスペシャルゲストとして参加したもので、山本は「ベイスターズオリジナルのポケモンユニフォームを着て、6匹のユニフォーム姿のピカチュウと一緒にモンスターボール風野球ボールと、スーパーボール風野球ボールを