元テレビ朝日アナウンサーで自民党の川松真一朗衆議院議員（45）が25日、都内のホテルで開いたイベントで、SNSの存在感が高まる中でのテレビ局の在り方について自身の考えを語った。災害報道などを念頭に「現場のリアルな模様などを広く伝えられるのはやっぱり報道として発信する力のある人たち。SNSの波はきていますが、テレビなどの情報発信の価値は残り続けると思っています」と熱弁し「そのためには信頼性の高い情報を発信する