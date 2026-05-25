副業でネットショップの開業にチャレンジしたい方もいるでしょう。ネットショップを開業できるツールにはさまざまなものがあり、選び方が重要になります。この記事ではネットショップ選びと成功するためのコツを、FPの視点から解説します。※画像はイメージネットショップの種類は主に2つネットショップの種類は、主にASP型とショッピングモール型の2つに分けられます。○ASPASPとは、ネットショップが作成できるサービスのこと。