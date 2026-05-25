ノアの「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」２５日の新宿大会で、ＧＨＣ女子王座を巡り?ムタの娘?愚零闘咲夜がみちのくプロレスのＭＩＲＡＩ（２６）に毒霧を噴射した。ＧＨＣ女子王座は、３度の防衛に成功していた前王者の岩谷麻優が足の親指骨折で欠場中のため返上し空位となっている。そのベルトについて、この日の第３試合終了後、６月１５日に東京・後楽園ホールで行われる「ＷＲＥＳＴＬＥＭＡＧＩＣ」での王座決定戦