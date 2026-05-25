元「モーニング娘。」後藤真希の弟で千葉・八街市議を務める後藤祐樹氏の長女・芹澤もあが、ハイトーンの髪色にイメージチェンジした姿を披露した。芹澤は２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「気合いを込めてｎｅｗｃｏｌｏｒ泣いても笑っても明日が最後だから楽しもうね」とつづり、明るい茶色のロングヘアーを披露した。この投稿には「あーーーすき。」「気合いのｎｅｗｃｏｌｏｒ素敵です」「その髪色でサラサ