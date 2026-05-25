Ａぇ！ｇｒｏｕｐの正門良規（２９）、末澤誠也（３１）、小島健（２６）、佐野晶哉（２４）と関西ジュニアの西村拓哉（２３）が２５日、大阪市内で映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（６月１２日公開）の「世界プレミア試写会ｉｎ大阪」にサプライズ登場した。試写会終了後５人が姿を見せると、観客は“シェー”とばかりに驚いた。６つ子は全員関西出身で、次男・カラ松役の正門は「世界最速の上映が、われわれ