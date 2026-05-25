暑さと大雨に注意が必要な時期になってきました。線状降水帯発生の呼びかけの精度について詳しく見ていきます。【写真を見る】週末には花火大会も今後一週間の天気は？全国の週間予報「足立の花火」は風も味方につけ今年こそ開催か？井上貴博キャスター：5月30日（土）に行われる「足立の花火」。過去2回とも中止になっていて、足立区役所には、てるてる坊主が大量に送られてきているそうです。大会ポスターにも「何とか今年こ