フジテレビ「真剣遊戯！ＴＨＥバトルＳＨＯＷ」が２５日に放送され、ＳｎｏｗＭａｎ阿部亮平率いる「アイドル俳優軍」ｖｓオードリー春日俊彰率いる「芸人バラエティ軍」の対決が行われた。「芸人バラエティ軍」には、元天才子役の俳優寺田心（１７）も参加。急成長中で最新では１７８センチとされ、筋骨隆々のマッチョ。同じチームの横川尚隆と並んでも、大きくは違わない姿が、ネットでも話題に。「うぉ！！だれかと思