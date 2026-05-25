世界記録を上回れば賞金最大1億6000万円。アメリカ・ラスベガスでドーピングを容認した国際競技大会が行われ、スポーツ倫理を覆すと波紋が広がっています。【写真を見る】「正直に言って、お金のため…」世界記録超えで賞金約1.6億円の“ドーピング容認”大会スポーツ倫理を覆す“ドーピング規制なし”の大会開催高柳光希キャスター：現地時間24日にラスベガスで行われた「Enhanced Games（エンハンスト・ゲームズ）」。「E