女優の賀来千香子（64）が25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にVTR出演。甥（おい）で俳優の賀来賢人（36）と共演NGにしていたことを明かした。「こんばんは、賢人の叔母の賀来千香子です。賢人〜元気？」と語りかけた。賢人が共演NGとしていたことについて聞かれると、「そうなんですね…分かってなかったです。そのことについてしゃべったことはないというか」と少し驚いた表情を見せた。そして、「