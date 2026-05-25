この時間が一番落ち着く▶▶この作品を最初から読む「植物を育てたいのに、なぜか毎回枯らしてしまう…」そんな悩みを持つタソさんが出会ったのは、いま話題の「苔テラリウム」でした。「苔テラリウム」とは、ガラス容器の中で苔を育て、小さな森のような景色を楽しむ園芸スタイル。室内でも始めやすく、忙しい人でも気軽に“緑のある暮らし”を楽しめることから人気を集めています。子どもの頃から憧れていた“ジブリみ