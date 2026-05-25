米アカデミー賞公認のアジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」が２５日、東京・港区三田のＭｏＮＴａｋａｎａｗａでオープニングセレモニーを行い開幕した。冒頭で、映画祭代表をつとめる俳優・別所哲也をＡＩ化したショートフィルム「ＣＩＮＥＭＡＴＲＡＶＥＬＥＲ」を上映。“ＡＩ別所哲也”が様々な映画の世界を旅するフィルムだが、別所は「僕自身の俳優の表現のライバルは、