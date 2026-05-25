人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが、新恋人との最新ショットを公開した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「ハワイ旅行ｐａｒｔ１」と旅行中の写真を載せたヒカル。「夏を先取りしてきたホテルは安定のリッツ・カールトン風が強すぎて帽子が必須」と滞在先も明かし、年下の新恋人・神楽（かぐら）さんと体を寄せ合うツーショットなどを披露している。この投稿にフォロワーからは「え？女優さん？美しい」「神楽