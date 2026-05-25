俳優の賀来賢人が２５日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。叔母の女優・賀来千香子と共演ＮＧにしていた過去を明かした。この日、「叔母が女優でして…」と話し出した賀来。「自分がまだ全然、世に名が出てない時に番組とかに出させていただくと、どうしてもその（叔母）の話題になってしまうんです」と続けると「それがなんか、ちょっと悔しいというか、僕はなんで自分の力で仕事ができないん