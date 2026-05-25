スペイン代表がW杯メンバー26人を発表したスペイン代表は現地時間5月25日、北中米ワールドカップに臨むメンバー26人を発表した。左ハムストリングスの負傷で危ぶまれていたFCバルセロナのFWラミン・ヤマルは選出されたが、レアル・マドリードからはまさの“ゼロ”となった。バルセロナからはヤマルをはじめ、MFペドリ、ガビ、ダニ・オルモ、DFクバルシら8人が選出された。一方、ライバルであるレアル・マドリードからは、DFデ