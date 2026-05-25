記事ポイントCAFE OHZANがブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日よりECサイトで発売大阪・兵庫を拠点とするTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年間かけて共同開発したスペシャルティコーヒードリップバッグ単品216円から、チョコレートラスクとのセット商品まで3ラインナップ展開 クロワッサンラスクで知られる洋菓子ブランドが、初となるオリジナルブレンドコーヒーを発売しました。ケニア・