記事ポイント「シュガーバターの木」が「京都郄島屋S.C.」で初のポップアップストアを展開します。期間は2026年5月27日(水)から6月2日(火)まで、会場は百貨店1階 ゆとりうむ特設会場です。夏限定の「シャインマスカットショコラ」や定番の「シュガーバターサンドの木」が並びます。 バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」が、「京都郄島屋S.C.」に初のポップアップストアをオープンします。ブラン