記事ポイント愛犬と飼い主が食卓で一緒に楽しめる冷凍デリです「喜多方ラーメン 坂内」の焼豚2枚とメンマの味わいを再現しています全国のペットショップや公式オンラインショップなどで販売されます ホットドッグが、麺食の展開する「喜多方ラーメン 坂内」とのコラボ商品を発売します。「コミフデリ喜多方ラーメン坂内」は、愛犬と飼い主が同じ食卓で“一緒にいただきます”を楽しめる冷凍デリです。 「コミフデリ 喜