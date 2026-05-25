ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2026年5月22日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「呪術廻戦死滅回游XStellar“禪院直哉”」を紹介します！ セガプライズ 呪術廻戦死滅回游XStellar“禪院直哉” 投入時期：2026年5月22日より順次サイズ：全長約8×22cm種類：全1種（禪院直哉）投入店舗：全国のゲームセンタ