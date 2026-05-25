セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』プラチナムザッカビッグトートバッグを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』プラチナムザッカビッグトートバッグ 登場時期：2026年5月22日より順次サイズ：全長約58×29×37cm種類：全2種（ネイビー、ホワイト）投入店舗：全国のゲームセ