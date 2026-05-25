24日、福島県南相馬市原町区で開かれていた伝統行事「相馬野馬追（そうまのまおい）」にて行事に参加していた馬一頭がコース外に出て観客およびスタッフに接触する事故が発生した。 報道によると、催し物のひとつ甲冑（かっちゅう）競馬に出走した馬に乗っていた競馬武者が落馬。コントロールを失い、そのままコース外に飛び出してしまい観客らに接触してしまったという。被害者は6人おり、うち2人は重傷であ