慶応大の田中浩一郎教授と防衛大学校の伊藤融教授が２５日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、イラン情勢に揺さぶられるインドについて議論した。田中氏は、外貨を本土に送って家族を支える湾岸諸国のインド人労働者が出国し始めている状況に触れ、「労働者の送金が目減りし、母国経済に悪影響を与えかねない」と指摘。伊藤氏は、インドにとって緊張状態にあるパキスタンの西側にあるイランは、「地政学上、味方につけた