W杯北中米3カ国大会のスペイン代表メンバーを発表するデラフエンテ監督＝25日、マドリード（ロイター＝共同）スペイン・サッカー連盟は25日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の代表メンバー26人を発表し、4月に左太もも裏を負傷した18歳のヤマルやペドリ（以上バルセロナ）、ロドリ（マンチェスター・シティー）らが選ばれた。同国の強豪バルセロナから計8人が入った一方で、レアル・マドリードからは1人も選出されなかっ