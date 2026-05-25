にしなが、新曲「クローバー」を6月3日に配信リリースする。 （関連：にしなの音楽の核心とは何なのか？尊い祈りを鳴らした国際フォーラムワンマン『MUSICK』） 本楽曲は、映画『モブ子の恋』主題歌として書き下ろされたもの。柔らかく広がるサウンドと繊細なメロディが印象的な一曲で、何気ない日々の揺らぎや、言葉にできない感情を丁寧に描き出した作品に仕上がっている。 本楽曲について、