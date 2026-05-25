今シーズン限りでリヴァプールを退団するエジプト代表FWモハメド・サラーとスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンが、本拠地『アンフィールド』でのラストマッチを終えた。プレミアリーグ最終節が現地時間24日に行われ、リヴァプールはブレントフォードと対戦した。58分、サラーの絶妙なアウトサイドクロスにカーティス・ジョーンズがダイレクトで合わせて先制するも、直後の64分にケヴィン・シャーデに同点ゴールを