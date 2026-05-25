急速に物価が上昇している今、特売日を賢く活用することが家計管理のカギになります。元銀行員の筆者と共に、老後破産しないための「特売日」の使い方を考えていきましょう。いつも行くスーパーの売り出し周期をチェックしよう特売日はいつもより商品がお得に購入できるため、この日に絞って買い物をしたいと考えている人は多いです。ただし、特売がいつなのか分からず、購入のタイミングを逃してしまう人も少なくありません。実は