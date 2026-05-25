近年、「お米が手に入らない」「ごはんが高い」などのニュースが連日流れた時期もありましたし、実際のところ、日本人のお米の摂取量は年々減っています。そして、外来診察をしている際、患者さんから「ごはんは炭水化物のかたまりだから体に悪いんでしょ、先生」といった質問をされることもあります。「ごはんは健康に悪い」「ごはんをやめたら痩せる」、なかには「ごはんの摂取ががんなどの病気につながる」といった情報に不安を