フィギュアスケート元世界女王の浅田真央さんは5月25日、自身のInstagramを更新。コーポレートアンバサダーを務める「クリヤマホールディングス」の撮影オフショットを披露しました。【写真】浅田真央の撮影オフショットエレガントなたたずまいを披露浅田さんは投稿に2枚の写真を披露。白いシアートップスに、ネイビーから白へのグラデーションが美しいロングスカートを合わせた、上品で涼しげなコーディネートで撮影に臨む姿が収