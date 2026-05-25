1日11万人以上が利用する都営新宿線の馬喰横山駅で、警視庁が警備犬や爆発物を処理する遠隔ロボットなどを使ってテロ対処訓練を実施しました。「金属反応あり、警備犬、爆発物処理班要請」きょう、都営新宿線の馬喰横山駅で行われたのは、構内で爆発物が発見されたことやナイフを所持した不審者が現れたことを想定したテロ対処訓練です。久松署の署員や駅員、機動隊の爆発物処理班など総勢50人で、▼ナイフを持った不審者の制圧、