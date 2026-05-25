群馬県みなかみ町の阿能川岳で、登山のため入山したとみられる79歳の男性の行方がわからなくなり、警察が捜索しています。警察によりますと、行方がわからなくなっているのは埼玉県川越市に住む79歳の男性です。男性はおととい（23日）の未明に自宅を出発し、「阿能川岳に登山に行ってくる。午後7時半には戻る」と家族へメモを残していましたが、時間を過ぎても戻ってこなかったため、男性の息子がきょう（25日）警察に通報したと