“最高のお酒”にふさわしい“最高のアテ”を探す――。そんなシンプルで贅沢な目的を掲げ、手越祐也と小泉孝太郎が、完全ノープランの旅に出る。6月8日(23:56〜)にTBSで放送される『手越×孝太郎の今こそ栓を抜く時だ〜アテのないアテ探し〜』では、20年前にドラマで共演経験があるという“酒好きコンビ”がMCとして初タッグを組み、その土地ならではの“最高の酒のアテ”を探す旅に挑む。左から手越祐也、小泉孝太郎○“アテのな