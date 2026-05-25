◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）ベテラン・中野達哉記者が「超ブル診断」ステップレース編で日本ダービー前哨戦３鞍を分析した。【皐月賞＝レース評価Ａ】ロブチェンの勝ち時計はレコード。並びが固まって４００メートル通過からの２ハロンが１２秒２、１２秒１と収まったことで“行った行った”に。ただ、２着馬との枠の内外が逆だったなら展開も結果も違っていたかもしれない。