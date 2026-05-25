今年も水着に心躍らせる季節がやってきた♡ そこで今回は、超ときめき♡宣伝部・坂井仁香さんとともに、キャッチーで華やかな「柄ビキニ」のコーデ＆アイテムをご紹介します。色っぽくなりすぎず可愛く着こなせるから、ビキニ初心者さんにもおすすめです！メロ〜い柄ビキニ夏だもん♡ やっぱり着たい！せっかく水着を着るなら、ビキニに挑戦したい！ってコも多いのでは？色っぽくなりすぎず可愛く着こなすなら、キ