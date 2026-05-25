競馬の「オークス」表彰式でプレゼンターをつとめた女優の倉科カナ（３８）が、東京競馬場でのオフショットを公開した。倉科は２５日、自身のインスタグラムを更新。「『思い出の写真と共に』ＪＲＡ第８７回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きましたオークスは“特別な舞台”という印象があったんだけど、、実際にその空気を体感すると、騎手の皆さん、一頭一頭、一頭一頭に関わる全ての皆様がこの日のために積み重ねて