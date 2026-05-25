人気アニメ「名探偵コナン」で江戸川コナン役を務める声優の高山みなみが２５日に公式ブログを更新。４月１８日に亡くなった声優・山崎和佳奈（やまざき・わかな）さん（享年６１）を追悼した。山崎さんは同作で毛利蘭役を務めていた。長年、息の合ったコンビだった山崎さんと高山。ブログで「感謝をこめて」のタイトルで山崎さんを悼んだ。「大事な大事な親友を愛し、応援し、悼んでくださった皆さまどうもありがとうございま