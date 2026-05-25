多摩電子工業より、人気キャラクター「リラックマ」をデザインした折りたたみ式ハンディファン「SX-CP5T-RK」が登場する。＞＞＞リラックマ ハンディファン2グレージュをチェック！（写真7点）リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オ