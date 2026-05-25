25日、東京・銀座の「GINZA SIX」に入る銀行のロビーで、男が催涙スプレーとみられるものを噴射して、逃走する事件がありました。25人がのどの痛みなどを訴え、このうち19人が病院に搬送されています。■異臭騒ぎ…銀座の中心地が騒然事件発生からおよそ1時間後、現場となった銀行が入っているGINZA SIXの内部の映像。エスカレーターを下ると…「外で何かが起きている」外に出ると騒ぎになっていました。騒然とした、銀座の中心地