タレントのRIKACO（60）が、必死で不安だったという子育てを振り返り、親子3ショットを公開し、注目を集めている。【映像】“元夫・渡部篤郎にそっくり”と話題の長男らとの親子3ショット1994年、俳優の渡部篤郎（58）と結婚。同年11月に長男の樹也、1999年に次男の蓮が誕生したが、2005年に離婚した。これまでInstagramで、家族の様子を度々公開していたRIKACO。2025年2月20日の投稿では、樹也と親子で広告撮影した際の2ショ