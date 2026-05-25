歴史を動かした−。デビュー５年目の今村聖奈騎手（栗東・寺島）が２５日、オークスを５番人気ジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島）で制覇。ＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にした。初めて彼女に会ったのは昨春の美浦トレセンだった。慣れ親しんだ栗東トレセンを離れて関東への『武者修行』を敢行。動画インタビューをした時が初対面だった。第一印象は「明るく利発な子」。さま