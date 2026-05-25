親の介護は、いずれ直面する問題かもしれません。しかし実際には、「誰がどのように担うのか」という現実的な課題にぶつかり、家族間で意見がわかれることもあるでしょう。とくに対象が義親となると、距離感や責任の所在に悩む人もいるのではないでしょうか。『義親の介護で別居婚か、引き取り同居どっちがいい？義弟嫁が義弟と別居するのはイヤで、うちに同居してほしいと言ってくる。義きょうだいはもう退職してフリー、子ども