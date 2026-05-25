マリーン、吉田次郎、クリヤ・マコトによるユニット THREESOMEが、8月20日にビルボードライブ大阪公演を開催する。 （関連：back number、Mrs. GREEN APPLE、BE:FIRST……スタジアム公演の熱狂、大舞台を経てもなお続く挑戦） 本公演では、コンテンポラリージャズの名手3人が、息の合った音の会話と豊潤な音空間を届ける。チケットは、6月2日よりClub BBL会員／法人会員先行、同月9日より一般販売が開始と