今年で15周年を迎えるEBiDANが新グループを決めるオーディション「EBiDAN THE AUDITION 2026」を、EBiDANのレギュラー番組「DAN! DAN! EBiDAN!」（毎週木曜深夜1時）で放送中！5月21日（木）放送の「2次審査」残り4名のパフォーマンスと、3次審査に進む15名決定を振り返る。オーディションVTRの見届け人は、アルコ＆ピースと、HAYATO（ONE N’ ONLY）、KEVIN 、FUMIYA（ともにBUDDiiS）。【動画】2次審査通過者決定！EBiDAN新グル