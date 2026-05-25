私はアヤ（33歳）、夫と子どもと暮らしています。数年前に父が亡くなり、隣県にある実家では母がひとり暮らし。私は3人きょうだいの真ん中で、姉のリョウコ（35歳）は実家近くに子どもたちと住み、弟のタクト（29歳）は都会で就職しています。最近の母はなかなか弟と会えず寂しがっています。ただ姉から何度メッセージを送っても、弟はすべて既読無視……。何としてでも母のために帰省させたい姉は、都会まで弟に会いに行くと言い