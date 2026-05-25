札幌市の秋元克広市長は2026年5月25日の定例会見で、夏の暑さ対策としてクーリングシェルター（指定暑熱避難施設）をことしも開設することを発表しました。クーリングシェルターは、市民が夏の暑さを避けるために無料で利用できる場所で、冷房設備を有するなど一定の要件を満たす民間施設や市の施設が指定されています。札幌市によると、ことしの夏も危険な暑さが予想されるため、去年よりも1ヵ月前倒しの