SNSで話題となっている「謎の風邪」です。正体は何なのか？医師に話を聞きました。■10代「流行ってますよね」Qどんな症状？「咳が止まらない」■20代Q友達は？「鼻水とか風邪っぽいけど風邪じゃない」熊本県内でも話題となっている「謎の風邪」。SNSでは…。「なぞの風邪っぽい」「最近、流行の謎の風邪とやらの症状で地味に辛い」のどの痛みやせき、鼻水などの症状が出るものの熱は出ない場合が多いといいます。 こうした