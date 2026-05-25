【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの神崎 颯馬 「唯我雅の花道を」が配信開始となった。責任感や感謝、希望と共に改めて自分の在り方について歌った楽曲。軽やかで多彩色なメロディーにも乞うご期待！●配信情報あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-神崎 颯馬「唯我雅の花道を」配信リンク