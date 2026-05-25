【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・俳優・アーティストとしてマルチに活躍する前島亜美が、7月22日発売の2ndアルバム『POLYPHONY』（ポリフォニー）の収録内容とアートワークを公開した。本アルバム『POLYPHONY』は、“POLYPHONY＝多声性”をテーマに、自身の中にある様々な感情や価値観を表現したアルバム。“ひとつの正しさ”に縛られない想いを、音楽と言葉で描いている。公開されたアートワークでは、海や岩場など