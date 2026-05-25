【その他の画像・動画等を元記事で観る】全世界累計1,000万部突破！「good!アフタヌーン」(講談社)にて連載中の、原作・井上堅二、漫画・吉岡公威による全裸系青春ダイビングコメディ『ぐらんぶる』。このたびダイビングアニメ『ぐらんぶる』Season 3の情報が解禁となったまずキービジュアルが解禁された。南の島を歩く７人のビジュアルが…今までの「ぐらんぶる」とは一線を画すスタイリッシュなKVとなっている。パラオでは一体ど