【その他の画像・動画等を元記事で観る】岩田陽葵・小泉萌香による声優ユニット「harmoe」の5月23日(土)開催されたファンクラブイベント「はるもえティーパーティー Special in 大阪」にて、7月22日に発売される3rdアルバム『twice upon a time』のINDEXが公開された。デビュー5周年という節目に放たれる3rdアルバム。リード曲はHomecomingsが手掛ける「Tilt」。その他、「かわいいだけじゃだめですか？」の早川博隆、「イイじゃん